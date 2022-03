Transport chłodniczy - Co to jest i jak działa?

Na początku należy wyjaśnić co to jest transport chłodniczy. A więc jest to rodzaj przewozu towarów wedle określonych wymagań. Przede wszystkim najważniejszych z nich do spełnienia warunek to przewóz towarów samochodami ciężarowymi wyposażonymi w system chłodniczy. Przewożone towary muszą być transportowane w odpowiednich warunkach chłodniczych. Pojazd powinien być wyposażony w chłodnię lub izotermie. Pierwsze z nich zapewnia warunki do nawet -20 stopni Celsjusza natomiast izotermia zapewnia wewnątrz chłód zbliżony do tego, który panuje na zewnątrz.

Jakie najczęściej produkty są przewożone transportem chłodniczym?

Transport chłodniczy świetnie sprawdza się w przewożeniu produktów spożywczych i żywności.

- Odpowiednie środowisko dla produktów mlecznych to od 0°C do 5°C.

- Dla produktów pasteryzowanych od 0°C do 3°C

- Dla warzyw i owoców od 7°C do 10°C

- Dla świeżych jaj od 0°C do 15°C

Jak przebiega tego typu transport?

Tego typu transport jest najbardziej wrażliwym rodzajem spedycji. Musi przebiegać w pełnej synergii z pakowaniem, przechowywaniem oraz rozładunkiem. Do wykonania tej usługi wymagane są specjalne pojazdy i przeszkoleni pracownicy.