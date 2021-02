Integracja systemów informatycznych w Twojej firmie

Takie działanie jak integracja systemów informatycznych służy do przeniesienia danych z różnych oprogramowań, jest to rozwiązanie, które usprawnia przepływ informacji wewnątrz firmy. Ułatwia to znacznie komunikacje między oddziałami i filiami firmy, tworzy się tzw. sieć. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i branży ta opcja świetnie się sprawdzi, szczególnie w logistyce, produkcji oraz sprzedaży. Takie rozwiązanie przede wszystkim przydaje się w miejscach, gdzie ważna jest szybka komunikacja pracowników.



W jaki sposób zintegrować systemy informatyczne?

Na początku przeprowadzamy dokładną diagnozę oczekiwań klienta i celów jakie chce osiągnąć w swojej branży. Poznajemy jego dotychczasowe rozwiązania IT z jakich korzysta lub korzystał wcześniej. Zapoznania się z dotychczasowym środowiskiem oprogramowania klienta jest bardzo ważne w integracji systemów informatycznych. Cały proces integracji przeprowadzamy z wykorzystaniem WMS. System jakie integrujemy to m. in. SAP, Dynamics, Comarch. Jest to idealne rozwiązanie dla firmy, które cenią sobie nowe technologie i chcą za pomocą nich zwiększyć własną wydajność.



Zalety tego nowoczesnego rozwiązania

Główną zaletą naszej usługi integracji systemów informatycznych jest pomoc w zachowaniu spójności danych w przedsiębiorstwie, które wykorzystuje różne oprogramowania. Zoptymalizowanie systemów i danych, redukuje niepotrzebne koszty operacyjne. Po połączeniu systemów tworzy się widoczny efekt synergii. Dodatkowo warto wspomnieć, że dostęp do wszystkich aplikacji jest dużo łatwiejszy.