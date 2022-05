Transport niskopodwoziowy - czy wiesz co to jest?

Z tego artykułu dowiesz się czym jest transport niskopodwoziowy, do czego służy i kiedy warto z niego skorzystać. Podpowiemy też, na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy logistycznej, która taki transport będzie przeprowadzać. Zachęcamy gorąco do lektury!

Czym jest transport niskopodwoziowy?

Transport niskopodwoziowy to taki, w którym naczepa jest otwartą platformą, znajdującą się bardzo blisko podłoża. Taki typ transportu wykorzystuje się w transporcie maszyn, urządzeń oraz towarów ponadgabarytowych, których nie da się rozdzielić na osobne ładunki. Używa się tutaj specjalnego, zaawansowanego technicznie sprzętu takiego jak naczepy i przyczepy o obniżonym pokładzie załadunkowym. Załadunek odbywa się przy użyciu dźwigów i podnośników. Co ciekawe, w Polsce, potrzebne jest specjalne zezwolenie, by móc wykonywać ten typ transportu. Naczepy niskopodwoziowe mają dużą wytrzymałość, a ich wysokość ułatwia załadunek ciężkich ładunków. To z kolei jest gwarancją bezpiecznego transportu.

Wybór firmy logistycznej - bardzo ważna decyzja

Tak jak powyżej wspomniano, taki rodzaj transportu wymaga zezwolenia, by można go było wykonywać na terenie Polski, dlatego ważne, by firma logistyczna, którą wybierzemy, posiadała takie zezwolenie. Ważne też, by kadra pracowników była wykwalifikowana i odpowiednio przeszkolona do przeprowadzania takiego transportu w zarówno bezpieczny, ale także i sprawny sposób. Trzeba pamiętać, że poza granicami naszego kraju, mogą występować inne regulacje dotyczące tego rodzaju transportu - warto się zapoznać wcześniej, czy nie będą potrzebne także inne zezwolenia, adekwatne do przepisów obowiązujących w danym państwie europejskim.