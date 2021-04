Centrum logistyczne - Co to właściwie jest?

Jednym z obiektów usprawniających proces transportu przesyłki do odbiorcy jest właśnie centrum logistyczne. Jest to podmiot gospodarczy, który pomaga w realizacji poszczególnych procesów logistyki m. in. przechowywanie towarów, rozdział czy wydawanie towarów. Każde z takich obiektów posiada określoną infrastrukturę w postaci magazynów, parkingu, biura czy posterunku celnego. Dzięki temu podmiot może realizować różne funkcje w postaci zarządzania towarami.

W jaki sposób działa centrum logistyczne?

W centrum logistycznym odbywają się różne procesy logistyczne, które usprawniają transport przesyłek. Są to takie czynności jak głównie magazynowanie towarów, parkowanie, przyjmowanie dostaw. Pełnią też funkcje obsługi księgowej czy celnej. Każde centrum logistyczne ma inne określone zadania, którymi się zajmuje.



Zalety korzystania z tego podmiotu

Główną zaletą centrum logistycznego jest kompleksowe podejście i możliwość korzystania z wielu usług w jednym miejscu. Dzięki temu klient może skorzystać z wielu możliwości zarówno transportu jak i np. magazynowania swojego towaru. W tego rodzaju obiektach jest bardzo dobre wyposażenie dostosowane do określonych potrzeb. Są zarówno magazyny suche jak i chłodnie.